Cruzeiro estréia amanhã no Mineiro O Cruzeiro estréia neste sábado no Campeonato Mineiro, contra o Democrata, de Sete Lagoas, às 16 horas, no Mineirão. Além do técnico Levir Culpi, que volta ao clube depois de ter sido vice-campeão brasileiro com o Atlético-PR, as novidades são o goleiro Fábio, o lateral-esquerdo Athirson e o atacante Michel. Mas uma promessa, contratada no ano passado, pode ser a grande surpresa do Cruzeiro. Com a contusão de Sandro, o meia Wagner, revelado pelo América-MG, tem a chance de provar que pode ser o titular do time. Sandro, que vinha treinando entre os titulares, passou a reclamar de dores no músculo adutor da coxa esquerda. "Realizamos um exame de ultrassonografia que não acusou lesão. Trata-se apenas de uma contratura", afirma o médico do clube, Sérgio Freire. Mesmo assim, o jogador deverá ser poupado, deixando a oportunidade para Wagner. "Não esperava isso agora. Mas estou trabalhando forte para aproveitar qualquer oportunidade. Se ela vier agora, estou pronto para ajudar o Cruzeiro a iniciar a competição com uma vitória", afirmou Wagner. Sem definir a escalação, Levir está preocupado com o adversário, que perdeu para Villa Nova por 1 a 0, em casa, na estréia do Mineiro - o campeonato começou no fim de semana passado, mas Cruzeiro e Atlético só estréiam nesta rodada. O temor é principalmente pelo estilo de jogo do Democrata. ?Foi uma briga, não foi um jogo?, disse o treinador do Cruzeiro, ao comentar a partida entre Villa Nova e Democrata.