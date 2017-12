Cruzeiro evita "oba-oba" contra o lanterna O Cruzeiro enfrenta o Grêmio nesta quarta-feira, às 21h40, no Mineirão, em partida que marca o encontro do líder isolado do Campeonato Brasileiro com o lanterna da competição. Nas 40 rodadas disputadas até agora, o time mineiro somou mais do que o dobro de pontos conquistados pela equipe gaúcha: respectivamente, 82 contra 37. Além disso, o Cruzeiro vem de uma vitória fora de casa sobre o Fortaleza, enquanto o Grêmio foi derrotado na última rodada, em pleno estádio Olímpico, pelo Paraná Clube. No entanto, o discurso na Toca da Raposa II é bastante cauteloso diante do desespero do tradicional adversário, que luta contra o rebaixamento. "O Grêmio vive uma situação horrível na competição e vai tentar de alguma forma buscar sua recuperação", disse o meia Alex, capitão do Cruzeiro. Embora considere o confronto desta quarta-feira um "jogo muito complicado", Alex admite que o clube mineiro está em contagem regressiva para a conquista do título inédito. "Contagem regressiva existe, mas sem o oba-oba", ressalta. "A gente sabe que têm seis rodadas para serem jogadas e que, se de repente conquistarmos 12 pontos, a competição acaba. Mas a gente sabe que para conquistar esses 12 pontos é complicado, vamos ter jogos dificílimos no meio do caminho", observou. O Santos é a única ameaça ao título cruzeirense, restando seis partidas para o fim do campeonato. O time paulista está em segundo lugar, seis pontos atrás dos mineiros. Após enfrentar o Grêmio, o Cruzeiro fará duas partidas fora de casa. No próximo fim de semana, vai a Campo Grande (MS) enfrentar o Vasco - que perdeu o mando de campo - e depois encara o Paraná, em Curitiba. Ingressos - Para assegurar um resultado positivo nos seus domínios, a diretoria do Cruzeiro decidiu reduzir o preço dos ingressos à metade e o técnico Vanderlei Luxemburgo voltou a conclamar a torcida para que compareça ao Mineirão. Os dirigentes acreditam que, com a promoção, o estádio poderá receber um público de até 60 mil pessoas. "Precisamos do torcedor ao nosso lado", insistiu Luxemburgo. "A torcida tem de continuar acreditando que estamos caminhando para a conquista do título". O treinador poderá contar com o retorno do atacante Aristizábal, que se recuperou de uma forte amigdalite. O colombiano nem viajou para capital cearense - onde o Cruzeiro venceu o Fortaleza por 2 a 1 no último domingo -, mas participou normalmente dos treinamentos desta semana e deverá formar dupla de ataque com Mota. Contudo, como de costume, Luxemburgo não anunciou o time que começa jogando.