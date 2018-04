Cruzeiro fará jogo-treino contra o Villa Nova Em preparação para as competições de 2010, o Cruzeiro acertou nesta quinta-feira a realização de mais um jogo-treino. A equipe vai enfrentar o Villa Nova no dia 17 de janeiro, a partir das 9h30, na Toca da Raposa II, com os portões do centro de treinamento fechados.