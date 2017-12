Cruzeiro faz 2 a 0 no Rio Branco-ES e vence primeiro jogo de 2016

Parecia que o time ia deslanchar na estreia do técnico Deivid. Logo aos 5 minutos, os mineiros fizeram 1 a 0, numa jogada na qual a bola passou por Alisson e Willian e morreu no fundo das redes depois que Marcos Vinícius pegou rebote do goleiro.

O time que iniciou o jogo tinha: Fábio; Mayke, Manoel, Bruno Rodrigo e Allano; Henrique, Ariel Cabral, De Arrascaeta e Marcos Vinícius; Alisson e Willian. Com todos os reforços no banco, o Cruzeiro de Deivid tinha uma formação mais ofensiva do que o de Mano Menezes. Marcos Vinicius entrou bem na vaga que era do volante Willians, enquanto Willian, como centroavante, não deixava a desejar.

O tempo foi passado, entretanto, e o Cruzeiro não conseguiu fazer o segundo, apesar da ampla superioridade técnica. Os titulares ainda jogaram até os 15 do segundo tempo, quando Deivid substituiu de baciada. No intervalo, já haviam entrado Sanchez Miño e Dedé, nos lugares de Marcos Vinícius e Manoel.

Os reservas demoraram a se entrosar, mas conseguiram ampliar o placar. Após lançamento de Gabriel Xavier, Douglas Coutinho desviou, mas quem acabou marcando foi Rafael Silva, reforço contratado junto ao Vasco.