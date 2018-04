Cruzeiro faz duelo decisivo para fugir do rebaixamento

O time celeste sabe o desafio que tem pela frente, já que uma derrota sela a queda do Ceará para a Série B e a equipe prega entrega total para não precisar contar com pontos na última rodada. Isso porque um resultado positivo em Fortaleza e uma eventual vitória do América-MG sobre o Atlético Paranaense, em Uberlândia (MG), já garante a permanência do Cruzeiro na Série A.

Por isso, mesmo jogando no campo adversário, o meia argentino Montillo defende que a equipe "mantenha a calma", mas adote uma postura ofensiva para "começar ganhando", pois, para o ídolo celeste, quando o jogo é fora de casa, "o importante são os primeiros 20 minutos".

O pensamento é o mesmo do técnico Vágner Mancini, que tem praticamente todo o time à disposição, com exceção do atacante Wallyson, que só volta a jogar no ano que vem por causa de uma contusão. "Nós vamos ter que ter um ataque de uma equipe que passa confiança. Essa dificuldade de fazer gol tem que ser levada para campo com muito empenho, para que a gente alcance a vitória", disse, referindo-se ao ataque celeste, que conseguiu marcar apenas 40 gols na competição.