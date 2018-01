Cruzeiro faz jogo beneficente dia 28 O Cruzeiro decidiu ajudar às milhares de pessoas que estão desabrigadas em Minas Gerais em decorrência das fortes chuvas que atingiram o Estado nos últimos dias e vai enfrentar, em uma partida beneficente, o Bandeirantes, equipe amadora da cidade de Igarapé, na região metropolitana da capital mineira. O jogo será o primeiro do time de Vanderlei Luxembrugo este ano em Belo Horizonte. A partida está marcada para dia 28, às 16 horas, no Estádio Independência. O ingresso será um quilo de alimento não perecível, roupas, ou qualquer outro donativo para as vítimas das chuvas. A grande atração do time mineiro, que fará sua estréia no Campeonato Mineiro, dia 26, em Uberaba, contra o Nacional, deverá ser o atacante Aristizábal. O colombiano, de 31 anos, foi apresentado oficialmente no clube no fim de semana. Ele assinou contrato até janeiro de 2004. O time amador do Bandeirantes foi escolhido para a partida por ter conquistado no domingo a 42ª Copa Itatiaia de Futebol Amador. A partida beneficente é uma promoção do Cruzeiro e da Rádio Itatiaia. Juniores - A assessoria de imprensa do Cruzeiro informou nesta segunda-feira que quatro jogadores - os zagueiros Emerson e Irineu, o volante Márcio, e o atacante Diego - da equipe juniores, eliminada domingo da Copa São Paulo, serão incorporados ao grupo principal, que realiza pré-temporada em Araxá, na região do Alto Paranaíba mineiro.