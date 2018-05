Cruzeiro faz jogo decisivo por vaga na Libertadores Ainda na briga por um lugar no G-4, que dá vaga na próxima edição da Copa Libertadores, o Cruzeiro poderá ter novidade na armação do meio de campo na partida decisiva contra o Santos, neste domingo, às 17 horas, na Vila Belmiro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.