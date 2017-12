Cruzeiro fecha com 100% e outros cinco avançam na Copinha

Pela terceira e última rodada da primeira fase na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Cruzeiro superou o calor no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal e venceu o Marília, dono da casa, por 2 a 1, nesta quarta-feira. Além dos mineiros, Tanabi-SP, Ceará-CE, Primavera-SP, Avaí-SC e Desportivo Brasil-SP também garantiram vagas na segunda fase.

A vitória deixou o Cruzeiro com nove pontos no Grupo 5 e com 100% de aproveitamento, seguido pelo próprio Marília, que fechou na vice-liderança, com seis. No Grupo 1, o Tanabi fez valer o mando de campo, empatou a Chapecoense por 1 a 1 e terminou a primeira fase com quatro pontos, logo atrás do líder Juventude, com nove.

Precisando vencer para assegurar a classificação, o Ceará contou com os gols de Igor Sampaio e Marcos Ytalo para sacramentar a vitória por 2 a 0 e a vice-liderança do Grupo 8, com seis pontos. Em Leme, o Atlético Goianiense garantiu o triunfo por 2 a 1 em cima do time da casa e conquistou os primeiros pontos na competição, deixando a lanterna para o adversário.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

ÁGUA SANTA

Mesmo com a pressão do Fluminense, que venceu o Capivariano por 10 a 0 mais cedo, ficando com seis pontos, o Água Santa fez o simples, venceu o Real Noroeste-ES por 2 a 0 e garantiu a liderança do Grupo 13, com nove pontos e 100% de aproveitamento. No Grupo 14, o Primavera passou pelo Avaí por 2 a 1 e também assegurou a ponta, com sete pontos, contra seis dos catarinenses.

No confronto mais emocionante da rodada, o Desportivo Brasil conquistou um empate heroico com o Porto-PE por 3 a 3 e está na segunda fase. O clube paulista ficou logo atrás da Ponte Preta, com quatro pontos, justamente igualado com o adversário pernambucano, mas com melhor saldo de gols (3 a 2).

PRÓXIMOS CONFRONTOS

O regulamento da Copa São Paulo prevê que, na segunda fase, o primeiro colocado do Grupo 1 enfrente o segundo do Grupo 2 e o vice do Grupo 1 cruze com o líder do Grupo 2, seguindo a mesma lógica para os demais confrontos. Com isso, já estão definidos Sport-PE x Tanabi-SP, Água Santa-SP x Avaí-SC e Primavera-SP x Fluminense-RJ.

Confira os resultados de quarta-feira pela 3.ª rodada da Copa São Paulo:

Quarta-feira

Juventude-RS 3 x 1 América-SP

Joinville-SC 0 x 0 CSP-PB

Criciúma-SC 1 x 0 Rio Claro-SP

Capivariano-SP 0 x 10 Fluminense-RJ

Paraná-PR 6 x 0 Boca Júnior-SE

Ponte Preta-SP 2 x 0 Espigão-RO

Marília-SP 1 x 2 Cruzeiro-MG

Lemense-SP 1 x 2 Atlético-GO

Real Noroeste-ES 0 x 2 Água Santa-SP

Tanabi-SP 1 x 1 Chapecoense-SC

Guaratinguetá-SP 0 x 2 Ceará-CE

Primavera-SP 2 x 1 Avaí-SC

Desportivo Brasil-SP 3 x 3 Porto-PE