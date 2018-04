Cruzeiro festeja superação após empate na Bolívia Depois de empatar por 1 a 1 com o Real Potosí, na última quarta-feira à noite, na Bolívia, pela fase preliminar da Copa Libertadores, em um jogo disputado a quase 4 mil metros de altitude, os jogadores do Cruzeiro festejaram o poder de superação da equipe no confronto.