Cruzeiro fica 30 dias sem Maurinho O resultado do exame de ressonância magnética a que foi submetido o lateral-direito Maurinho foi recebido nesta terça-feira com alívio pela comissão técnica e pelo departamento médico do Cruzeiro. O exame não detectou ruptura dos ligamentos cruzados do joelho direito do atleta, lesão que o obrigaria a se afastar por aproximadamente seis meses dos gramados. De acordo com o médico Sérgio Freire, o lateral-direito andará por 15 dias com o auxílio de muletas e fará tratamento fisioterápico na Toca da Raposa II. Após este período, ele será reavaliado. Segundo Freire, Maurinho sofreu uma forte torção no joelho, que, porém, não acarretou em lesão nos ligamentos. A princípio, ele deverá ficar 30 dias fora dos treinos. O lateral, que foi um dos destaques da vitoriosa campanha celeste nas competições do ano passado, reassumiu a posição de titular com a transferência de Maicon para o Mônaco, da França, na última semana. Mas se lesionou logo no primeiro jogo, na vitória do time mineiro por 1 a 0 sobre o Paysandu, no último domingo. No período em que Maurinho permanecer afastado do time, o técnico Emerson Leão deverá optar por Alemão, de 21 anos, como seu substituto.