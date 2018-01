Cruzeiro fica a um empate da final do Campeonato Mineiro O Cruzeiro está a um empate da final do Campeonato Mineiro de 2007. A equipe celeste ficou no 0 a 0 com o Tupi, neste sábado, em Juiz de Fora, na partida de ida das semifinais. Como terminou em primeiro lugar na fase de classificação, o Cruzeiro precisa apenas de um novo empate, domingo que vem, no Mineirão, para disputar a finalíssima. Empurrado pela torcida, o Tupi começou pressionando. Logo no primeiro minuto, Júnior Negão, em cobrança de falta, quase abriu o placar para o time da casa. A equipe de Juiz de Fora chegou durante os primeiros 45 minutos com relativa facilidade à área cruzeirense, mas apresentou muitas deficiências, especialmente nos cruzamentos, o que impediu os atacantes Alan e Felipe de concluir em boas condições. Mais qualificado, o Cruzeiro conteve o ímpeto do Tupi e criou oportunidades mais claras que o adversário, como em um chute perigoso de Araújo aos 17 minutos e uma cabeçada de Gabriel, aos 46. No segundo tempo, o Tupi foi mais cauteloso, tocando mais a bola e esperando o momento certo para dar o bote, o que aconteceu aos 19 minutos, quando César, de cabeça, quase surpreendeu o goleiro Fábio. Com as entradas de Leandro Domingues e Maicosuel, o Cruzeiro cresceu de produção e esteve próximo de marcar, com o próprio Domingues, que acertou o travessão aos 36 minutos, e, aos 37, após driblar o goleiro Marcelo Cruz, teve o gol impedido por César. A outra semifinal será entre Democrata de Governador Valadares e Atlético. O Cruzeiro pretende entrar com um pedido de anulação da partida deste domingo no Mineirão, por discordar da equipe do interior mandar seu jogo na casa do Atlético. TUPI 0 x 0 CRUZEIRO Tupi - Marcelo Cruz; Santos (Zé Carlos), César, Domingos e Jean; Johnny, Júnior Negão Sidnei e Chicão; Felipe (Leandro Guerreiro) e Alan (Renato). Técnico: Zé Luís. Cruzeiro - Fábio; Jonathan, Gladstone, Luizão e Fábio Santos; Léo Silva, Ricardinho, Gabriel (Leandro Domingues) e Geovanni (Maicosuel); Araújo e Guilherme. Técnico: Paulo Autuori. Árbitro: Cléver Assunção Gonçalves Cartões amarelos: Ricardinho, Léo Silva, Júnior Negão, Alan, Domingos, César. Público e Renda: Não disponíveis. Local: Estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora (MG).