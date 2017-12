Cruzeiro fica a uma vitória do título Falta muito pouco para o Cruzeiro conquistar o inédito título de campeão brasileiro. Apesar da vitória do Santos sobre o Fluminense por 3 a 1, o time mineiro fez sua parte e ganhou do Paraná pelo mesmo placar. Agora, faltando três rodadas para o final do campeonato, o líder segue com 6 pontos de vantagem sobre os santistas. Jogando no estádio Pinheirão, em Curitiba, o Cruzeiro não deu chances ao Paraná e venceu por 3 a 1, com gols de Aristizábal, Wendell e Márcio Nobre - Everton descontou. Assim, o time mineiro chegou aos 91 pontos. Como tem vantagem sobre o Santos nos critérios de desempate, pode ser campeão já na próxima rodada, sem depender de qualquer outro resultado: basta derrotar o Paysandu, no Mineirão. Caso não consiga sair com o título na próxima rodada, o Cruzeiro ainda terá mais dois jogos para conseguir apenas uma vitória. Primeiro, encara o Fluminense, novamente em Belo Horizonte. E depois, vai até Salvador enfrentar o Bahia. O Santos continua sua perseguição implacável ao Cruzeiro, torcendo por um tropeço adversário. Também na tarde deste domingo, a equipe santista recebeu o Fluminense na Vila Belmiro e ganhou por 3 a 1, de virada. Esquerdinha abriu o placar para o Flu, mas Diego, Alex e Fabiano viraram para o Santos. Com isso, os santistas chegaram aos 85 pontos. Agora, além de torcer para o Cruzeiro não vencer mais nenhum jogo, precisam vencer Goiás (fora de casa), Grêmio (na Vila) e Vasco (também fora).