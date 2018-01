Cruzeiro fica mais perto do título O Cruzeiro goleou nesta quinta-feira o Mamoré, por 6 a 0, no Mineirão, e está mais próximo de conquistar o Campeonato Mineiro. O time do técnico Vanderlei Luxemburgo se beneficiou ainda com o empate do Atlético-MG, principal concorrente na disputa do Estadual. A vitória manteve a equipe da Toca da Raposa na liderança isolada da competição, com 22 pontos em oito jogos, seis pontos à frente do vice-líder - o América-MG, que disputou uma partida a mais. Sem depender de nenhum outro resultado, o Cruzeiro garante o título com duas vitórias e um empate nos quatro jogos que lhe restam. O Campeonato Mineiro deste ano está sendo disputado em turno único e por pontos corridos. No primeiro tempo, o Cruzeiro jogou o bastante para passar pelo time de Patos de Minas. Logo aos seis minutos da etapa inicial, Deivid abriu o marcador. Sem ser ameaçado pelo adversário, o time de Luxemburgo administrou a superioridade em campo e marcou o segundo aos 31 minutos. O atacante Mota chutou de perna esquerda para fazer o seu sétimo gol na competição. O time de Luxemburgo voltou para os 45 minutos finais com mais disposição. Aos 14 minutos, o zagueiro estreante Edu Dracena, que substituiu Claudinei no intervalo, marcou o terceiro gol celeste. Três minutos depois, o atacante colombiano Aristizábal fez o quarto. Em ritmo de treino, a equipe celeste não demorou muito para fazer 5 a 0. O lateral-esquerdo Wendell sofreu pênalti, que o atacante Marcelo Ramos cobrou e converteu, aos 24 minutos. E coube ao atacante Deivid, no último minuto do jogo, fechar o placar num belo gol por cobertura. Atlético-MG - Em Poços de Caldas, no Estádio Ronaldo Junqueira, o Atlético não saiu do empate, por 1 a 1, com a Caldense e ficou ainda mais longe da disputa do título. O time alvinegro está há oito pontos do líder, embora tenha uma partida a menos. Com o empate, o Atlético chegou aos 14 pontos ganhos em sete partidas e terá de torcer por tropeços do rival se quiser continuar sonhando com a conquista do Mineiro de 2003. Numa partida equilibrada, o time da casa saiu na frente logo aos 30 segundos de jogo, com o atacante Magno. O Atlético empatou aos 11 minutos do segundo tempo, num chute de fora da área do atacante Kim. Embora tenha pressionado nos minutos finais, o time de Celso Roth não conseguiu a virada. Ficha Técnica: Cruzeiro: Gomes; Maurinho, Luisão (Marcelo Ramos), Marcelo Batatais e Wendell, Augusto Recife, Claudinei (Edu Dracena), Martinez e Alex; Deivid e Mota (Aristizábal). Técnico: Vanderlei Luxemburgo. Mamoré: Wilson; Helinho, Felipe, Luciano Dragão e Reinaldo; Rones, Rolete, Fill (Riva) e Willian César (Leandro); Joelson (Cafu) e Robson. Técnico: Edvar Bagno. Gols: Deivid, aos seis, e Mota, aos 31 minutos do primeiro tempo. Edu Dracena, aos 14; Aristizábal, aos 17; Marcelo Ramos, aos 24, e Deivid, aos 45 minutos do segundo tempo. Árbitro: Rogério Pereira Costa. Cartão amarelo: Joelson, Aristizábal e Martinez. Público: 5.720 pagantes. Renda: R$ 27.323,00. Local: Mineirão. Ficha Técnica: Caldense: Gilberto; Jorginho, Mauro, Paulista e Alysson; Cláudio, Cleiton, Nenê Miranda e Toinzé (Joílson); Magno (Ronaldinho) e Gustavinho (Roni). Técnico: Leandro Campos. Atlético-MG: Velloso; Alex, André Luiz, Neguete e Marquinhos; Hélcio, Cleison, Juninho (Genalvo) e Lúcio Flávio (Alexandre); Kim e Guilherme (Quirino). Técnico: Celso Roth. Gols: Magno, aos 30 segundos do primeiro tempo. Kim, aos 11 minutos do segundo tempo. Árbitro: Alício Pena Júnior. Cartão amarelo: Alysson, Kim, Jorginho, Cláudio, Nenê Miranda, Hélcio, André Luiz e Cleison. Cartão vermelho: Cleiton. Local: Estádio Ronaldo Junqueira.