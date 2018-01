Cruzeiro fica no 0 a 0 na Libertadores Classificado antecipadamente para as oitavas-de-final da Libertadores da América, o Cruzeiro fez apenas o suficiente para garantir um 0 a 0 com o Emelec do Equador, nesta terça-feira à noite. A opção de jogar com um time misto, sem sete titulares, fez com que a equipe mineira perdesse o aproveitamento de 100% que tinha na competição. Apesar disso, a liderança do grupo 4 continua folgada, com 13 pontos, contra 6 do Emelec, 5 do Olimpia e 0 do Sporting Cristal. Em Assunção, o Guarani do Paraguai goleou o Strongest da Bolívia por 4 a 1 e assumiu a vice-liderança do grupo 5, com sete pontos ganhos. Pelo grupo 3, duas partidas foram disputadas. Em Cochabamba, o Nacional do Uruguai garantiu a classificação ao derrotar o Jorge Wilstermann por 2 a 1 e somar 13 pontos. Os bolivianos têm seis pontos e dividem a vice-liderança do grupo com o San Lorenzo da Argentina, que foi derrotado no Chile por 3 a 2 pelo lanterna Deportes Concepcion.