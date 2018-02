Cruzeiro fica no empate com a Caldense Cruzeiro e Caldense empataram em 0 a 0, neste domingo no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro. O time da capital segue na liderança da competição, com 19 pontos, mas perdeu a chance de se distanciar ainda mais dos adversários na ponta da tabela. A Caldense permanece ameaçada de rebaixamento, com sete pontos em oito partidas. O técnico do Cruzeiro, Levir Culpi, ganhou um problema de última hora. Com uma indisposição estomacal, o atacante Fred foi vetado pelo departamento médico. Levir optou por adiantar Wágner ao lado de Kelly. Mas sem Fred, o ataque celeste mostrava-se apático e indeciso, sem poder de fogo. O time de Poços de Caldas, por sua vez, pouco ameaçava a equipe da casa, apesar de alguns lances isolados. Num primeiro tempo arrastado, o placar não foi alterado. O Cruzeiro voltou do intervalo com o atacante Jean no lugar do volante Marabá. E conseguiu chegar ao gol, aos 17 minutos. Kelly concluiu para as redes uma jogada da direita, mas o gol foi incorretamente anulado pelo árbitro Luiz Carlos Silva, que seguiu a marcação de seu auxiliar. Aos 35, Jean acertou a trave do goleiro Alencar. Foi a melhor chance da equipe azul na etapa final. "Conseguimos um empate com sabor de derrota", resumiu o lateral-direito Maurinho o sentimento do time celeste diante do empate em casa. Revoltado com as vaias, o meia Adriano deixou o campo xingando a torcida de "babaca". O presidente do Cruzeiro, Alvimar Oliveira Costa, classificou as declarações de "irresponsáveis" e prometeu que o jogador receberá uma punição "dura". RODADA - Em Sete Lagoas, o Democrata derrotou o América-MG por 2 a 1. O resultado deixou o Coelho seriamente ameaçado de rebaixamento. O time da capital soma sete pontos em nove partidas. Outros três jogos neste domingo completaram a rodada do Campeonato Mineiro: Mamoré 1 x 1 Villa Nova; Ipatinga 2 x 1 Ituiutaba e Valério 1 x 2 URT. No sábado, o Guarani venceu o Atlético-MG por 2 a 1, em Divinópolis. Com a derrota, o Galo caiu do segundo para o quarto lugar.