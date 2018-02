Cruzeiro fica no empate com o URT Único garantido nas semifinais do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro ficou apenas no empate por 1 a 1, contra a URT, na tarde deste sábado, no Estádio Zama Maciel, em Patos de Minas (MG). Kelly abriu o placar para a Raposa e Sandro empatou. Apesar do empate suado, o resultado acabou beneficiando as duas equipes. Com o ponto ganho, o Cruzeiro praticamente assegurou a primeira colocação na fase classificatória, chegando aos 23 pontos. Já o time de Patos, que chegou aos 21 pontos, garantiu um das quatro vagas na fase decisiva do Estadual. A partida começou bastante equilibrada. Porém, por causa da forte marcação no meio, as duas equipes erravam muitos passes, o que dificultava a criação das jogadas ofensivas. Aproveitando o apoio de sua torcida, a URT tentava pressionar o Cruzeiro. Porém, foi a Raposa quem abriu o placar. Aos 22 minutos, o jovem armador Wagner roubou a bola de Vilmar, desceu pela direita e cruzou fechado para a área. Bem colocado, Kelly fez a antecipação e tocou para fazer 1 a 0. Apesar de ter ficado atrás no placar, a URT conseguiu equilibrar a partida e voltou a pressionar o Cruzeiro, explorando as jogadas de Adriano pelo setor direito de ataque. E em uma jogada que começou dos pés do próprio Adriano, o time de Patos conseguiu igualar o marcador. Aos 29 minutos, o atacante ganhou de Marcelo Batatais, foi à linha de fundo e cruzou para a área. O volante Sandro, que descia pelo meio, na corrida, apareceu para cabecear e empatar o jogo por 1 a 1. No segundo tempo, o ritmo da partida caiu bastante. Temendo o gol do adversário, as duas equipes passaram a jogar defensivamente. Afinal, o empate praticamente garantiria ao Cruzeiro à primeira colocação na primeira fase da competição. Já o URT, se somasse o ponto na partida, garantia-se entre os quatro finalistas do Estadual. Apesar da precaução, o time de Patos teve a chance desempatar a partida. Aos 29min, o volante Sandro se aproveitou da bobeira da defesa adversária e penetrou na área. Porém, na frente de Fábio, concluiu com imperfeição, facilitando a defesa do goleiro da Raposa que saiu do gramado comemorando o resultado.