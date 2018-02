Cruzeiro fica no empate em Caicó Em Caicó, no Rio Grande do Norte, Cruzeiro e Corinthians-RN empataram por 2 a 2. O resultado obriga a realização da partida da volta, na próxima quarta-feira, no Mineirão. O time do técnico Vanderlei Luxemburgo assegura a classificação com uma vitória ou empate de até 1 a 1. Para se classificar, o time nordestino precisa vencer ou empatar por 3 a 3 ou mais gols. Se o placar registrado nesta quarta-feira no Estádio Marizão se repetir, a vaga será decidia nos pênaltis. O Cruzeiro esteve por duas vezes à frente do placar, mas permitiu o empate do Galo do Seridó. O zagueiro Irineu abriu o marcador para o time celeste no primeiro tempo e Júnior Bahia empatou para o Corinthians. Na etapa final, o atacante Aristizábal colocou os mineiros novamente em vantagem, mas, faltando três minutos para o término do tempo regulamentar, Neto empatou para o time da casa.