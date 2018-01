Cruzeiro: Fred na mira de europeus Os dias do atacante Fred no Cruzeiro parecem estar contados. O jogador teria recebido três propostas de clubes europeus para deixar a Toca da Raposa. Nantes, da França, CSKA, da Rússia e Milan, da Itália, teriam feito propostas ao seu irmão e procurador, Rodrigo Guedes, para ter o futebol do atacante que está ´balançado´. Porém, a diretoria do time mineiro, que espera negociar o artilheiro por 12 milhões de euros, confirma apenas que recebeu propostas oficiais, enviadas pelo clube francês e pelo clube italiano, através do pai do atacante Kaká, Bosco Izecson Pereira Leite. Para ter o atacante Fred, o Nantes ofereceu à diretoria do Cruzeiro 4,5 milhões de euros, por 37,5% dos 75% da multa contratual do atacante, que pertencem ao clube mineiro. O jogador detém 15% da multa e o Feyenoord, da Holanda, outros 10%. "Recebemos até agora a proposta do Nantes, que foi recusada. O valor não é o desejado pelo clube. Agora, se o Fred recebeu outra proposta recente, foi através de seu irmão e procurador, que não passou nada ao Cruzeiro", garante Eduardo Maluf, diretor de futebol da Raposa. A diretoria do Cruzeiro confirma também que, há cerca de um mês, foi procurada por um agente Fifa, intermediado pelo pai do atacante Kaká, que atualmente defende o Milan. Segundo os dirigentes do time mineiro, o clube italiano ofereceu 10 milhões de euros para ter o jogador. A proposta foi aceita pelo Cruzeiro, mas não pelo procurador do atacante. "O Cruzeiro não teve ética com a gente nessa negociação. Conversei com os representantes do Milan, com o Bosco, mas eles não me fizeram proposta na época. Só depois de um mês, a diretoria do Cruzeiro veio nos falar que o Milan chegaria aos 10 milhões de euros. Porém, a parte do Fred na negociação seria diluída no decorrer do contrato. Aí, não aceitamos", rebateu o procurador do jogador. Apesar de não revelar o clube, para não atrapalhar as negociações, o procurador de Fred garante que o atacante recebeu outra proposta de um outro clube europeu. Especula-se que o CSKA seria esse interessado. O time do bilionário Roman Abramovich teria oferecido também 10 milhões de euros ao Cruzeiro, que quer receber pelo menos 12 milhões de euros. "É uma grande proposta do futebol europeu que realmente mexeu com a cabeça do Fred. Agora, vamos aguardar mais um pouco para revelarmos os detalhes", explica Guedes, sem revelar se a despedida do jogador será no jogo desta quarta-feira, contra o Corinthians, no Pacaembu, ou no de sábado, no Mineirão, contra o Fortaleza. Diante das propostas milionárias, o atacante Fred, antes da partida contra o Santos, pediu aumento salarial à diretoria da Raposa. Porém, o pedido não sensibilizou os dirigentes que, segundo o procurador, disseram que não pagariam ?um centavo a mais? para o jogador. "Você imagina como fica a cabeça do jogador diante dessa situação. Valendo 10 milhões de euros, artilheiro do Brasileiro, é natural que o jogador pare para pensar a sua situação", completa o empresário, ressaltando que o atacante recebe hoje no Cruzeiro R$ 26 mil mensais.