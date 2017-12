Cruzeiro ganha 3 pontos em Campo Grande O Cruzeiro está cada vez mais próximo do título inédito de campeão brasileiro. Neste domingo, o time mineiro derrotou o Vasco, por 1 a 0, no Estádio Pedro Pedrossian, em Campo Grande, alcançando os 88 pontos e ficando a duas vitórias da conquista. Já os cariocas permanecem com 49 pontos, ainda sob o fantasma do rebaixamento. No primeiro tempo, nem parecia que o Cruzeiro estava em campo. O time mineiro parecia desinteressado no jogo e não demonstrava o mesmo interesse de atuações recentes, como a vitória sobre o Grêmio, por 3 a 0, na rodada na última rodada. O Vasco, por sua vez, apresentava os erros de sempre: os chutões. Apesar disso, teve boas oportunidades para abrir o marcador. Mas foi o Cruzeiro quem assustou primeiro em chute do meia Alex. O Vasco respondeu em seguida com Anderson. Os mineiros tinham uma boa jogada pela esquerda com o apoio de Wendell. Ele, porém, concluía mal. O time vascaíno ainda teve uma excelente chance com Valdir, dentro da área. O jogador acabou finalizando por cima do gol. Na segunda etapa, o Cruzeiro voltou melhor. As alterações efetuadas pelo técnico Vanderlei Luxemburgo - Márcio e Felipe Melo substituíram Aristizábal e Augusto Recife respectivamente - surtiram o efeito desejado. Tanto que, aos 8 minutos, Alex cobrou escanteio e Márcio, de cabeça, abriu o placar. O Vasco, que já não atuava bem, pareceu ter sentido o gol. A desorganização do meio-de-campo era visível. A equipe carioca só conseguiu assustar o adversário numa cobrança de falta do zagueiro Wescley, obrigando o goleiro Gomes a realizar uma bela defesa. E Márcio ainda teve duas ótimas chances para ampliar. Na primeira, Henrique salvou. Na segunda, Fábio tocou para fora com a ponta dos dedos.