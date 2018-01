Cruzeiro ganha Copa do Brasil pela quarta vez O meia Alex foi fundamental para o Cruzeiro conquistar o quarto título da Copa do Brasil, com uma vitória por 3 a 1, diante do Flamengo, nesta quarta-feira à noite, no Mineirão, e que garantiu ao clube mineiro uma das quatro vagas brasileiras na Copa Libertadores da América de 2004. O Cruzeiro ganhara o título da Copa do Brasil em 1993, 1996 e 2000. ?Desde que cheguei, eu falava que o meu objetivo era conquistar a Copa do Brasil?, lembrava o atacante Deivid, campeão em 2002 pelo Corinthians. O técnico Vanderlei Luxemburgo ganhou pela primeira vez a Copa do Brasil. Em duas oportunidades o treinador perdera: em 1996, quando dirigia o Palmeiras, perdeu para o Cruzeiro, e em 2001, técnico do Corinthians, foi derrotado pelo Grêmio. Luxemburgo armou sua equipe com três volantes (Recife, Jardel e Wendell) e liberou o meia para municiar Deivid e Aristizábal. Logo no primeiro minuto, os mineiros abriram o placar. Alex cobrou falta, a defesa carioca parou e Deivid teve toda a liberdade para escolher o canto antes de tocar de cabeça para o gol. Era tudo o que flamenguista Nelsinho Baptista não imaginava. Tirou o volante André Gomes e colocou o atacante Igor. Precisando virar o placar para ficar com o título, o Flamengo partiu para o ataque, mas continuou sendo uma presa fácil. Aos 15 minutos, Alex cobrou falta precisa na cabeça de Aristizábal, que aproveitou mais um vacilo da defesa e ampliou. Mesmo com a vantagem, Luxemburgo não parava de gritar na beira do gramado. E o time correspondia em campo. Aos 28, após cobrança de escanteio, Alex cruzou mais uma bola na área flamenguista. Novamente a defesa falhou e Luisão não perdoou: 3 a 0, fora o baile. No segundo tempo, o Cruzeiro continuou mandando no jogo. Alex, Deivid e Aristizábal infernizaram o Flamengo, mas não conseguiam ampliar. Aos 19, o Flamengo diminuiu com Fernando Baiano, após lançamento de Felipe. Enquanto Nelsinho tentava animar sua equipe trocando Fábio Baiano pelo atacante Jean, Luxemburgo fortalecia a marcação com Sandro, no lugar de Alex. Ficha Técnica: Cruzeiro: Gomes; Maurinho, Luisão, Gladstone e Leandro; Augusto Recife, Jardel, Wendell (Márcio) e Alex (Sandro); Aristizábal (Mota) e Deivid. Técnico: Vanderlei Luxemburgo. Flamengo: Júlio César; Luciano, Fernando, André Bahia e Athirson; Fabinho, André Gomes (Igor), Fábio Baiano (Jean) e Felipe; Edílson e Fernando Baiano. Técnico: Nelsinho Baptista. Gols: Deivid a um minuto, Deivid aos 15 e Luisão aos 28 minutos do primeiro tempo. Fernando Baiano aos 19 minutos do segundo tempo. Cartão amarelo: Luisão, Athirson, Fabinho Fernando, Aristizábal, Sandro e Fernando Baiano. Árbitro: Paulo César de Oliveira (SP). Público: 79.614 pagantes. Local: Mineirão.