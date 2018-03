Cruzeiro ganha do Inter por 3 a 2 Com um gol decisivo do volante chileno Maldonado, o Cruzeiro conquistou neste domingo, no Mineirão, a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, ao derrotar o Internacional por 3 a 2. Em uma partida emocionante, o time mineiro chegou a estar vencendo por 2 a 0, mas cedeu o empate e só conquistou os 3 pontos no final. Homenageado pelo 100º jogo com a camisa cruzeirense, Maldonado coroou sua participação garantindo a vitória, justamente quando a torcida já hostilizava os jogadores e o técnico Levir Culpi. Com a vitória, o Cruzeiro chega aos 4 pontos, em 2 jogos disputados no Brasileiro. Já o Inter continua sem pontuar no campeonato. No início da partida, o Cruzeiro deu a impressão que não teria dificuldades para vencer e que poderia até aplicar uma goleada. Com 8 minutos de jogo, abriu uma vantagem de dois gols. O atacante Fred fez o primeiro, aos três, cobrando pênalti sofrido pelo lateral-direito Maurinho. Cinco minutos depois, após um rápido contra-ataque do Cruzeiro, o atacante Weldon mergulhou e, de cabeça, fez o segundo gol. Mas o Inter não desanimou com a desvantagem no placar e reagiu. Aos 10 minutos, Fernandão descontou, também cobrando pênalti. E aos 28, Rafael Sóbis deixou tudo igual no Mineirão. Os jogadores do Cruzeiro foram para o vestiário ouvindo as vaias da torcida, que chamava o técnico Levir de "burro". Mas a equipe da casa melhorou no segundo tempo. Insistiu no ataque até chegar ao gol da vitória, aos 34 minutos. No lance, o volante Maldonado recebeu a bola de Maurinho e chutou de virada, no canto esquerdo do gol adversário. "Graças a Deus saiu o gol. Os primeiros três pontos em casa são muito importantes", comemorou o chileno Maldonado, que recebeu da diretoria do Cruzeiro uma placa comemorativa por ter chegado a 100 jogos com a camisa do clube. Levir rebateu as críticas da torcida e exaltou a luta dos atletas em campo. "Os jogadores souberam se superar. Fico feliz pelo empenho físico deles", disse o treinador.