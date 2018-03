Cruzeiro ganha do Vasco por 2 a 1 O Cruzeiro largou na frente no confronto com o Vasco pelas quartas-de-final da Copa do Brasil e venceu a equipe carioca por 2 a 1, nesta quarta-feira, no Mineirão. Com a vitória, o time mineiro depende de um empate na partida da volta, na próxima semana, em São Januário, para assegurar uma vaga nas semifinais da competição. A derrota, contudo, não foi de todo ruim para o Vasco, que se garante na próxima fase se vencer por 1 a 0 na partida de volta. Mais uma vez, o meia Alex e o atacante Aristizábal foram os destaques do Cruzeiro. Os dois marcaram os gols cruzeirenses, enquanto Marques fez para o time carioca. Logo no início do jogo, o time mineiro perdeu o zagueiro Luisão, que deixou o campo sentindo dores musculares. A substituição obrigou o técnico Vanderlei Luxemburgo a modificar o esquema tático do Cruzeiro, que passou a atuar no tradicional 4-4-2. Pouco depois, com um toque de bola envolvente, o Cruzeiro abriu o placar, aos 14 minutos da etapa inicial. Alex recebeu um passe do volante Augusto Recife e escorou de cabeça para Aristizábal chutar rasteiro e fazer 1 a 0. O gol fez crescer o ímpeto cruzeirense na partida, mas o ex-jogador do Atlético-MG Marques - principal alvo da torcida do Cruzeiro e melhor opção do ataque do Vasco - tratou de igualar o placar, num chute cruzado, aos 26 minutos. O jogo seguiu equilibrado até quando restava um minuto para o término do primeiro tempo. Alex, na pequena área, aproveitou um cochilo do lateral-direito Russo e colocou o Cruzeiro novamente na frente. As emoções dos primeiros 45 minutos não se repetiram na etapa final. Procurando evitar uma derrota mais elástica, o Vasco recuou a marcação para seu campo defensivo, tentando jogar no erro do adversário. Luxemburgo tentou dar mais poder ofensivo à equipe do Cruzeiro, mas não conseguiu ampliar. Ficha técnica: Cruzeiro: Gomes; Luisão (Márcio e depois, Mota), Thiago e Edu Dracena; Maurinho, Augusto Recife, Sandro, Alex e Leandro Silva (Wendell); Deivid e Aristizábal. Técnico: Vanderlei Luxemburgo. Vasco: Fábio; Wescley, Rogério Corrêa e Wellington Paulo; Russo, Igor, Léo Lima (Da Silva), Danilo e Wellington Monteiro; Souza (Carlinhos) e Marques. Técnico: Antônio Lopes. Gols: Aristizábal, aos 14, Marques, aos 26, e Alex, aos 44 minutos do primeiro tempo. Árbitro: Leonardo Gaciba da Silva (RS). Cartão amarelo: Wescley, Thiago, Marques e Márcio. Público: 28.939 pagantes. Renda: R$ 238.529,00. Local: Mineirão, em Belo Horizonte. classificação