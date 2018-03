Cruzeiro ganha dos reservas do Botafogo e mantém 100%

O Cruzeiro venceu o Botafogo por 1 a 0, em partida realizada em Belo Horizonte na tarde deste sábado, válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória foi marcado no início do primeiro tempo, por Guilherme, em cobrança de pênalti. Com o placar, a equipe de Minas Gerais segue invicta na competição, após ter derrotado o Vitória na rodada de abertura, na Bahia. Veja também: Classificação Calendário / Resultados Edmundo marca dois gols e Vasco bate a Portuguesa O destaque do jogo foi o goleiro botafoguense Castillo, que fez importantes defesas e impediu que os donos da casa vencessem por um placar maior. O arqueiro voltou a campo nessa partida, após ter se recuperado de uma contusão. A equipe carioca jogou desfalcada de sete titulares, que foram poupados pelo técnico Cuca para a partida contra o Corinthians, na terça-feira, pelas semifinais da Copa do Brasil. Já o time do Cruzeiro sentiu a ausência do atacante Marcelo Moreno. O jogador, que está em boa fase, foi expulso na primeira rodada da competição e cumpriu suspensão na partida deste sábado. Mesmo assim, o time conseguiu criar oportunidades e abrir o placar, já aos 11 minutos do primeiro tempo. O meia Wagner foi derrubado dentro da área e o árbitro marcou pênalti. O atacante Guilherme cobrou e anotou o gol da vitória de seu time. Após o gol, o Cruzeiro administrou sem maiores dificuldades o placar. Construiu boas chances no decorrer da partida, mas não conseguiu convertê-las -em grande parte, graças às defesas de Castillo. O meia-atacante Lúcio Flávio entrou na equipe do Botafogo no segundo tempo, em uma tentativa de buscar um resultado melhor, o que não foi possível. O Cruzeiro volta a campo no próximo domingo, pelo Campeonato Brasileiro, contra o Santos, novamente no Mineirão. O próximo adversário do Botafogo na competição será o Vasco, também no domingo.