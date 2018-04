Cruzeiro ganha e assegura a melhor campanha no Mineiro

De forma matemática, o Cruzeiro garantiu neste domingo a melhor campanha da fase de classificação do Campeonato Mineiro. Para isso, o time celeste derrotou com facilidade o lanterna Guarani, de Divinópolis (MG), por 2 a 0, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 10.ª e penúltima rodada da competição.

Com 26 pontos, o Cruzeiro não pode mais ser alcançado pelo rival Atlético, também já classificado às semifinais com 20. Na última rodada, no próximo domingo, o time celeste cumprirá tabela contra o Boa, ameaçado de rebaixamento, em Varginha (MG). Já o Guarani encara em casa o Villa Nova para tentar se livrar da queda à segunda divisão.

A liderança confirmada na fase de classificação dá ao time comandado pelo técnico Deivid duas vantagens nas fases finais do campeonato. O Cruzeiro joga agora por quatro empates ou vitória e derrota - nas semifinais ou nas finais - com a mesma diferença de gols. E sempre como mandante no duelo da volta.

Em campo, dois tempos distintos. No primeiro, o Cruzeiro mostrou enorme superioridade e conseguiu os seus dois com facilidade. Aos 19 minutos, a dupla Alisson e Élber foi a responsável por criar o lance que abriu o placar. O primeiro recebeu recebeu passe de Élber e finalizou sem chances para o goleiro Jordan. Aos 35, Sánchez Mino bateu uma cobrança de falta com perfeição para decretar o placar do jogo.

Depois do intervalo, o jogo ficou amarrado no meio de campo e sem criatividade de ambos os lados. Deivid ainda tentou mudar a situação com as entradas de De Arrascaeta e Ariel Cabral, mas nada de balançar novamente as redes do Guarani.