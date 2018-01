Cruzeiro ganha e lidera a Sul-Minas O Cruzeiro assumiu a liderança isolada da Copa Sul-Minas, com 12 pontos ganhos, ao derrotar o Coritiba por 3 a 1, neste domingo, no Mineirão. O time mineiro também confirmou o aproveitamento de 100% na competição, com a quarta vitória em quatro partidas. Já a equipe paranaense perdeu a primeira vez e ainda não conseguiu quebrar um tabu de 16 anos sem vencer o adversário em Belo Horizonte. O Cruzeiro começou o jogo no ataque e, assim, conseguiu marcar seus três gols antes dos 20 minutos do primeiro tempo. O time abriu o placar aos oito, após boa jogada do volante Recife, que roubou a bola na intermediária e lançou na Ricardinho na direita. O jogador, então, cruzou para o lateral Sorín cabecear: 1 a 0. Três minutos depois, Edílson aproveitou chute errado de Vander e ficou cara a cara com goleiro Fernando. Aí, o atacante do Cruzeiro só teve o trabalho de tocar a bola no canto, fazendo 2 a 0. Aos 18, Edílson devolveu o presente a Vander, que chutou colocado de fora da área e marcou o terceiro. A partir dos 20 minutos, o Coritiba acordou e passou a atacar mais. O atacante Da Silva, com duas boas oportunidades, e Evair, com um perigoso chute aos 45, por pouco não diminuíram. Na segunda etapa, o Cruzeiro voltou melhor e Edílson desperdiçou grande chance logo aos sete minutos. O time mineiro perdeu seguidas oportunidades até que o Coritiba conseguiu marcar seu gol. Aos 35 minutos, Evair diminuiu para o time paranaense.