Cruzeiro ganha e mantém chances no Mineiro O Cruzeiro venceu o Social por 3 a 0, nesta quarta-feira, em Ipatinga. A vitória, além de levar a equipe à quarta posição no Campeonato Mineiro, serviu para aliviar a crise que desde a semana passada se instalou na Toca da Raposa, com a saída do técnico Vanderlei Luxemburgo. Treinado por Paulo Cesar Gusmão, ex-assessor de Luxemburgo, o Cruzeiro soma agora 14 pontos ganhos em nove jogos, seis atrás do líder América-MG. Pelo regulamento do campeonato, os quatro primeiros colocados classificam-se para a disputa das semifinais. Com a derrota, o Social continua com nove pontos ganhos em nove partidas. O lateral-direito Maurinho e o atacante Guilherme fizeram os gols do Cruzeiro no primeiro tempo, aos 17 e 21 minutos, respectivamente. Depois de passar toda a etapa final sem demonstrar o mesmo futebol dos primeiros 45 minutos, o Cruzeiro ampliou já nos acréscimos do árbitro, numa conclusão do meia Alex. Na outra partida da rodada do Mineiro, o Villa Nova venceu o Uberaba, por 2 a 1, em Nova Lima. Reforço - Após o jogo, o presidente do Cruzeiro, Alvimar de Oliveira Costa, admitiu que o clube estuda a possibilidade de contratar o atacante Marques, ex-Atlético, para o lugar de Rivaldo, que rescindiu o seu contrato após a saída do técnico Vanderlei Luxemburgo. O nome de Marques, que atualmente está no futebol japonês, foi aprovado pelo técnico PC Gusmão. "Vamos procurar saber realmente se há uma possibilidade de transferência. Se o jogador estiver clinicamente legal, fisicamente bem e se for economicamente viável, compatível com a nossa possibilidade de pagamento, é um jogador que realmente nos interessa", disse o treinador.