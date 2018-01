Cruzeiro ganha e sobe na classificação Com dois gols do atacante Fred, o Cruzeiro conquistou neste sábado, de virada, sua segunda vitória no Campeonato Mineiro ao derrotar o Villa Nova por 2 a 1, no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG). Com o resultado, o time do técnico Levir Culpi chegou aos seis pontos ganhos em dois jogos e subiu para a terceira colocação na tabela de classificação. A mesma pontuação tem o Villa, que caiu para o quarto lugar. O Cruzeiro, porém, tem uma partida a menos. Na etapa inicial, as duas equipes alternaram boas oportunidades de gol, mas as melhores chances foram do time da casa. Aos 33 minutos, o lateral-direito Matheus cobrou falta da intermediária e acertou o travessão do gol de Fábio. Oito minutos depois, o lateral-esquerdo Ozéia, numa grande jogada, avançou com a bola dominada pelo campo adversário e, da entrada da área, chutou forte para fazer 1 a 0 para o Villa Nova. Logo no início do segundo tempo, aos três minutos, Fred empatou para a equipe celeste. O mesmo Fred, de cabeça, virou para o Cruzeiro aos 22 minutos, após grande jogada pela direita do meia Wagner. Logo depois, o volante cruzeirense Fábio Santos foi expulso. Mesmo assim, o time visitante teve chance de ampliar, novamente com o artilheiro Fred. Apesar da pressão do Villa Nova nos minutos finais, o Cruzeiro conseguiu segurar a importante vitória fora de casa. Outros quatro jogos completaram a rodada deste sábado do Estadual: América-MG 3 x 3 Guarani; Democrata 1 x 0 Mamoré; URT 3 x 2 Caldense e Valerio 1 x 1 Ipatinga.