Cruzeiro ganha jogo-treino com Araxá O Cruzeiro teve dois jogadores expulsos no jogo-treino contra o Araxá, neste domingo, em Araxá, mas assim mesmo venceu por 2 a 0, com gols de Jussiê e Paulo Isidoro. O primeiro a ser expulso foi o lateral-esquerdo Sorín, por estar retardando o jogo, aos 23 minutos do primeiro tempo. "Ele quis aparecer para a sua cidade", disse o argentino do Cruzeiro a respeito do árbitro Alício Pena Júnior. O zagueiro Luisão foi expulso aos 30 minutos do segundo tempo, quando o jogo estava 1 a 0, por jogada violenta.