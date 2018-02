Cruzeiro ganha, lidera e fica perto das semifinais do Mineiro O Cruzeiro venceu o Democrata-GV por 3 a 2, neste domingo, no Mineirão, em Belo Horizonte, e reassumiu a liderança do Campeonato Mineiro. Além disso, faltando duas rodadas para o final da primeira fase, o time praticamente assegurou sua presença nas semifinais. A vitória deste domingo levou o Cruzeiro aos 19 pontos, dois a mais do que o Atlético-MG, que tinha derrotado o Ituiutaba por 2 a 0, no sábado. Já o Democrata, de Governador Valadares, permanece com 14 pontos, em quarto lugar no Campeonato Mineiro. No primeiro tempo, o Cruzeiro, dirigido pelo técnico Paulo Autuori, encontrou bastante dificuldade para superar o Democrata - uma espécie de "filial" do Atlético, com quem mantém uma parceria. Mesmo jogando fora de casa, a equipe do interior não se intimidou e encarou o time da capital. O jogo seguia equilibrado, mas aos 22 minutos o árbitro Álvaro de Azeredo Qüelhas marcou pênalti no atacante Nenê. O lateral-direito Gabriel cobrou e fez 1 a 0 para o Cruzeiro. Em desvantagem no placar, o Democrata manteve o ímpeto ofensivo e esteve perto de empatar. A melhor chance foi aos 40 minutos, mas Wanderson, livre na área e na frente do goleiro Fábio, desperdiçou chutando para fora. Dois minutos depois, o atacante Araújo começou a desequilibrar a partida em favor do Cruzeiro. Com oportunismo e sem chances para o goleiro Vilar, o atacante concluiu de cabeça na área, ampliando o placar. Na volta do intervalo, com apenas 29 segundos de jogo, Araújo fez 3 a 0. Foi o nono gol do atacante do Cruzeiro, artilheiro isolado do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro administrava com tranqüilidade a vitória, mas o Democrata diminuiu aos 38 minutos, com o zagueiro Neto. Já nos acréscimos, aos 47, após um rápido contra-ataque, o atacante Amilton fez o segundo do time visitante. Mas a reação parou por aí, em mais uma vitória cruzeirense. Os gols sofridos no final, no entanto, irritaram o técnico Paulo Autuori, que deu uma bronca em todos os jogadores do Cruzeiro no vestiário. ?Até certo ponto o time jogou bem, mas no final deixamos a desejar?, reconheceu o volante Ricardinho. Outros dois jogos foram disputados neste domingo, pela nona rodada do Campeonato Mineiro: Tupi 3 x 2 Ipatinga e Caldense 0 x 1 Democrata-SL.