Cruzeiro ganha, mas está eliminado O Cruzeiro ganhou nesta quarta-feira por 2 a 1 do Vélez Sarsfield em Belo Horizonte (MG), mas está eliminado da Copa Sul-Americana, com o time argentino passando para as quartas-de-final do torneio. No jogo de ida, o Vélez havia ganho por 2 a 0. Agora, os argentinos pegam o vencedor do duelo Atlético Nacional (COL) x América (MEX)