Cruzeiro ganha, mas não evita volta O Cruzeiro estreou na Copa do Brasil vencendo na noite desta quarta-feira o Sergipe por 1 a 0, em Aracaju (SE). O time celeste, que luta pelo pentacampeonato do torneio, não conseguiu, porém, evitar a realização do confronto de volta, previsto para o próximo dia 16, em Belo Horizonte (MG). Para isso, a equipe dirigida pelo técnico Levir Culpi teria de vencer por dois ou mais gols de diferença. De qualquer forma, o Cruzeiro necessita agora de apenas um empate para passar à próxima fase da competição. No primeiro tempo, melhor posicionado em campo, o time da casa chegou a ameaçar o gol adversário e, aos 24 minutos, Fábio foi obrigado a fazer grande defesa em uma falta cobrada pelo meio-campista Nilson Carmópolis. Entretanto, quem saiu na frente foi a equipe mineira. Aos 37 minutos, após cobrança de escanteio da direita, o zagueiro Marcelo Batatais se antecipou à zaga sergipana e desviou de cabeça para fazer 1 a 0. Na etapa final, o Sergipe novamente tomou a iniciativa do jogo, mas não conseguiu traduzir o domínio da posse de bola em gols. O Cruzeiro, por sua vez, demonstrava certa apatia e fez apenas o suficiente para assegurar o resultado positivo.