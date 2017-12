Cruzeiro ganha reforço contra o Flu O técnico interino do Cruzeiro, Ney Franco, ganhou na última hora um reforço para a partida deste sábado, às 18h10, no Mineirão, contra o Fluminense, pela 43ª rodada do Campeonato Brasileiro. Julgado na tarde desta sexta-feira pela Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Régis foi punido com a pena mínima de um jogo de suspensão, já cumprida diante do Corinthians. O zagueiro foi a julgamento pela expulsão no jogo contra o São Caetano. Ele estava incurso no artigo 250 - praticar ato desleal ou incoveniente durante a partida - que prevê pena de um a três jogos de suspensão. Em 14º lugar na tabela de classificação, com 53 pontos, o time mineiro busca motivação para encerrar sua participação no Brasileiro. Na última rodada, o Cruzeiro foi derrotado em casa pelo Corinthians, por 1 a 0. "O Cruzeiro tem um histórico de vitórias no Mineirão e não podemos ter outro resultado negativo em casa", declarou o treinador. A equipe celeste vai defender neste sábado uma invencibilidade de 19 anos em jogos contra o Fluminense em Belo Horizonte. No confronto, a última derrota do Cruzeiro em partidas disputadas na capital mineira aconteceu em 24 de março de 1985. Na ocasião, o Tricolor venceu por 1 a 0.