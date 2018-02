Cruzeiro garante classificação com virada sobre Democrata O Cruzeiro conquistou neste sábado, matematicamente, uma das quatro vagas para as semifinais e só depende de si para confirmar o primeiro lugar da fase de classificação do Campeonato Mineiro. A equipe de Belo Horizonte foi até Sete Lagoas e derrotou o Democrata por 3 a 1, de virada. Agora, os cruzeirenses têm 22 pontos em 10 jogos, contra 17 do rival Atlético, vice-líder, que fez nove partidas e joga neste domingo contra o Ipatinga. Com a derrota, o Democrata de Sete Lagoas permanece com 13 pontos, em sétimo lugar, e está praticamente fora da briga pela classificação. Além disso, precisa de mais um ponto para se livrar definitivamente do rebaixamento à Segunda Divisão. No jogo, o time da casa saiu na frente, aos 36 minutos do primeiro tempo. O atacante Elcimar foi lançado nas costas do zagueiro Gladstone e tocou na saída do goleiro Fábio para marcar 1 a 0. O Cruzeiro reagiu no segundo tempo. O volante Sandro empatou aos 5 minutos, com um chute forte da intermediária. A virada veio em apenas dois minutos. Aos 16, o zagueiro Luizão marcou o segundo gol, de cabeça, após cobrança de escanteio. Aos 17, Araújo fechou a virada. A 10ª e penúltima rodada da fase de classificação continua neste domingo com as partidas Atlético x Ipatinga, Ituiutaba x Villa Nova, Caldense x Tupi e Guarani x Democrata, de Governador Valadares. A rodada foi aberta na quarta-feira, com Rio Branco 2 x 0 América, jogo que selou o rebaixamento dos americanos para a Segunda Divisão do Mineiro pela primeira vez na história do clube da capital.