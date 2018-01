Cruzeiro garante que não perde pontos O diretor de Futebol do Cruzeiro, Eduardo Maluf, assegurou hoje que o clube não corre o risco de perder os pontos ganhos nas vitórias sobre Flamengo e Atlético-MG, que entraram com pedidos de impugnação das últimas partidas no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por uma suposta escalação irregular do atacante Márcio Nobre. Segundo Maluf, o jogador foi inscrito no dia 30 de julho, sendo que o prazo final terminaria um dia depois. "O Cruzeiro está coberto de razão, o jogador está regular, dentro daquilo que o regulamento permite", assegurou o dirigente, salientando que preferiria não "especular" sobre o assunto. "O Cruzeiro tomou todos os procedimentos legais, a inscrição dele foi no dia 30 de julho, ela saiu no BID (Boletim Informativo Diário) e nós colocamos o jogador para jogar convictos que estamos dentro daquilo que o regulamento nos permite", disse. O diretor executivo do Atlético, Sérgio Bruno Zech Coelho, com base em uma circular interna da entidade, alega que a transferência de Márcio Nobre data de 30 de julho e que tais documentos deveriam ter sido entregues à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) até 28 de julho. "A gente tem razões para acreditar que estamos com boas chances de conseguir esses pontos", afirmou. Já o atacante cruzeirense disse que ficou surpreso com a notícia, mas que confia no procedimento do clube. "O Cruzeiro não ia fazer uma bobagem dessas", afirmou Márcio Nobre, que está nos planos do técnico Vanderlei Luxemburgo para o jogo contra o Juventude, no próximo domingo, já que Aristizábal foi novamente vetado pelo departamento médico.