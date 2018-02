Cruzeiro goleia e assume liderança do Campeonato Mineiro O Cruzeiro repetiu a boa atuação da estréia no Campeonato Mineiro e goleou o Guarani de Divinópolis por 4 a 0, neste sábado, no Mineirão, pela segunda rodada. Com o resultado, o time da Toca da Raposa assume provisoriamente a liderança, com 6 pontos em duas partidas. Para manter a condição de líder, o Cruzeiro torce por tropeços de Villa Nova e Caldense, neste domingo, na seqüência da rodada. O primeiro gol do Cruzeiro saiu logo aos 2 minutos de partida. Araújo marcou, após bate-rebate na área do Guarani. O mesmo Araújo completou de cabeça um cruzamento de Marcinho e fez 2 a 0, aos 27 do primeiro tempo. Dois minutos depois, o lateral-direito Gabriel chutou cruzado para fazer o terceiro. No segundo tempo, o Cruzeiro continuou melhor, mas diminuiu o ritmo. Mesmo assim, conseguiu o quarto gol, aos 40 minutos, com Leandro Domingues, após toque de cabeça de Araújo, o destaque do jogo. A segunda rodada do Campeonato Mineiro continua neste domingo, com quatro partidas. O Atlético vai a Juiz de Fora enfrentar o Tupi e tentar se reabilitar da derrota para o Villa Nova na estréia. Os outros jogos são Ipatinga x Caldense, Villa Nova x Rio Branco e Democrata-GV x Democrata-SL. CAMPEONATO MINEIRO Classificação: 1.º - Cruzeiro, 6 pontos; 2.º - Ituitutaba, 3, 1 de saldo, 3 gols pró; 3.º - Villa Nova, 3, 1 de saldo, 3 gols pró; 4.º - Caldense, 3, 1 de saldo, 2 gols pró; 5.º - América-MG, 3, 1 de saldo, 1 gol pró; 6.º - Democrata, 3, 1 de saldo, 1 gol pró; 7.º - Atlético-MG, 0, -1 de saldo, 2 gols pró; 8.º - Democrata-GV, 0, -1 de saldo, 1 gol pró, 2 gols contra; 9.º - Rio Branco, 0, -1 de saldo, 1 gol pró, 2 gols contra; 10.º - Ipatinga, 0, -1 de saldo, 0 gol pró; 11.º - Tupi, 0, -2 de saldo; 12.º - Guarani, 0, -4 de saldo;