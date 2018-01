Cruzeiro goleia e decide Campeonato Mineiro com Atlético Cruzeiro e Atlético-MG decidirão o Campeonato Mineiro de 2007. O time da Toca da Raposa confirmou o favoritismo e classificou-se neste domingo para a final do Estadual ao golear o Tupi, por 4 a 0, no Mineirão, pela segunda partida da semifinal. O Cruzeiro entrou em campo necessitando de apenas um empate para chegar à decisão, mas não encontrou dificuldades para consolidar o triunfo já nos primeiros 45 minutos. Os dois maiores rivais do futebol mineiro decidem a competição em dois jogos, o primeiro marcado para o próximo domingo. A equipe celeste, que terminou a fase classificatória em primeiro lugar, joga por dois resultados iguais. Debaixo de chuva, o time do técnico Paulo Autuori não deu chances para o adversário. O treinador inovou e surpreendeu ao escalar o zagueiro Thiago Heleno no lugar do volante Léo Silva, suspenso. Logo aos oito minutos, após cobrança de escanteio da esquerda, Thiago Heleno, nas costas do zagueiro, subiu e marcou de cabeça: 1 a 0. O time de Juiz de Fora - que viveu uma crise na véspera da partida decisiva e quatro jogadores, sendo dois titulares, foram dispensados - não conseguia reagir ao domínio celeste. Aos 24 minutos, o volante Ricardinho, numa bela assistência, "achou" Araújo na entrada da área. O atacante, com um toque, driblou o goleiro Marcelo Cruz e empurrou para o gol vazio, fazendo o segundo do Cruzeiro. A equipe da capital manteve o ritmo e ampliou aos 40 minutos. O lateral Jonathan cruzou da esquerda e o atacante Guilherme, de cabeça e com consciência, fez 3 a 0. No segundo tempo, o Tupi até que ensaiou uma reação, mas esbarrou na boa atuação do goleiro Fábio. A partir dos 30 minutos, os torcedores celestes passaram a gritar "olé". Um minuto depois, Araújo driblou na área e foi derrubado pelo zagueiro Johnny. O lateral Gabriel cobrou o pênalti e fez 4 a 0. A vitória serviu para reconciliar o time da capital com sua torcida após a derrota em casa (0 a 1) para o Brasiliense, na quarta-feira passada, pela Copa do Brasil. Ao final do jogo, os jogadores celestes lembraram que o time tem pela frente duas decisões. Antes do clássico mineiro, a preocupação se volta para a partida da Copa do Brasil. O Cruzeiro precisa vencer para continuar na disputa da competição nacional. "Agora a gente pensa no Brasiliense", disse Fábio. "Vamos com força máxima para buscar o resultado", completou Gabriel. CRUZEIRO 4 X 0 TUPI Cruzeiro - Fábio; Luizão, Gladstone e Thiago Heleno (Paulinho Dias); Gabriel, Ricardinho (Fellype Gabriel), Maicosuel, Geovanni e Jonathan (Fábio Santos); Araújo e Guilherme. Técnico: Paulo Autuori. Tupi - Marcelo Cruz; Zé Carlos, Jorge Luiz, Johny e Jean; Gilson, Santos, Sidney e Renato Santiago (Wesley); Alan (Bruno) e Leandro Guerreiro (Douglas). Técnico: Zé Luís. Gols - Thiago Heleno, aos 8; Araújo, aos 24, e Guilherme, aos 41 minutos do primeiro tempo; Gabriel, aos 31 minutos do segundo tempo. Árbitro - Ricardo Marques Ribeiro. Cartões amarelos: Jorge Luiz, Johnny, Jean e Gabriel. Público: 14.445 pagantes. Renda: R$ 156.615. Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte-MG.