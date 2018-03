Cruzeiro goleia e retoma a liderança O Cruzeiro goleou o Atlético-PR, por 5 a 2, neste sábado, no Mineirão, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado levou o time mineiro novamente à liderança isolada da competição, com 17 pontos, em sete jogos. Os gols dos mineiros foram marcados por Alex (2) e Aristizábal (3). Para os paranaenses marcaram Ilan e Dagoberto. O Cruzeiro alcançou a marca de 31 partidas invicto. Na próxima rodada, os mineiros enfrentam o Santos, na Vila Belmiro. Já o time paranaense, que recebe o Juventude, em Curitiba, permanece com sete pontos na 17ª colocação. O time mineiro começou a partida disposto a retomar à liderança da competição com toques rápidos no ataque e com uma marcação forte no meio-campo. Porém, o Atlético tentava surpreender os mineiros no Mineirão com contra-ataques rápidos, principalmente com Kleberson e Ivan. Bem posicionado em campo, o Cruzeiro rapidamente mostrou a força de seu ataque aos paranaenses. E o primeiro gol não demorou a sair. Logo aos 7 minutos, os mineiros abriram o placar. Capone fez falta em Deivid na entrada da área. O meia Alex cobrou com perfeição, no canto superior esquerdo de Diego, e fez 1 a 0 para o Cruzeiro. Foi o sexto gol de Alex no Brasileiro. Após o gol, os mineiros continuaram com a pressão na tentativa de ampliar o marcador. Mas, na vontade de jogar no campo do adversário, os comandados de Vanderlei Luxemburgo abriram espaços para os contra-ataques do adversário. Aos 18 minutos, em um contra-ataque rápido, Kleberson lançou Ivan que passou por Maurinho e cruzou na área. O atacante Ilan ganhou dos zagueiros e cabeceou no ângulo esquerdo de Gomes, empatando a partida por 1 a 1. O jogo se equilibrou, ficando bastante disputado, e as equipes passaram a correr em busca do gol de desempate. Aos 23 minutos, numa falha do zagueiro paranaense Tiago, o Cruzeiro chegou ao segundo gol. Numa disputa de bola, Deivid ficou com a sobra pela direita e cruzou para a área. Aristizábal chegou antes da zaga e tocou sem chances para Diego, fazendo 2 a 1. Foi o quinto gol do colombiano no campeonato. O desempate cruzeirense irritou o técnico Oswaldo Alvarez, que pedia a todo momento atenção ao seu sistema defensivo com o ataque mineiro. ?Tomamos um gol de falta e outro numa falha da zaga com menos de 25 minutos de jogo. Isso compromete qualquer pretensão por um resultado positivo, mas vamos tentar resolver isso no vestiário", lamentou Vadão. E a bronca deu resultado. Logo aos 3 minutos do segundo tempo, o Atlético empatou novamente a partida. O atacante Dagoberto recebeu passe pela esquerda, passou por Thiago, e bateu cruzado, igualando o placar: 2 a 2. A bola passou por baixo de Gomes e entrou junto à sua trave direita. Foi o terceiro gol de Dagoberto no Brasileiro. Dois minutos depois do gol, o Atlético teve a chance de virar o placar. Kleberson tocou para Ilan que, de cabeça, colocou Dagoberto na frente do gol. Em cima da hora, Luisão afastou o perigo, mandando a bola para escanteio. A torcida do Cruzeiro sentiu a pressão e passou a se manifestar. Os jogadores também sentiram o gol de empate e passaram a errar as jogadas. Luxemburgo então colocou Márcio no lugar de Thiago. A equipe mineira passou a jogar no 4-4-2. As modificações não surtiram efeito e o Atlético continuou na pressão. Porém, mesmo jogando mal, os mineiros chegaram ao gol de desempate. Aos 25 minutos, Maurinho ganhou de Capone e cruzou para Aristizábal. O colombiano chutou forte, de dentro da área, e fez 3 a 2 para o Cruzeiro. Foi o sexto gol de Ari na competição. Depois de levar o gol, o Atlético então se abriu e partiu para o ataque na tentativa de chegar ao empate novamente. Mas aí foi surpreendido pelo contra-ataque cruzeirense. Aos 40 minutos, Alex lançou para Aristizábal. Ao seu estilo, o colombiano entrou na área e tocou na saída de Diego, fazendo 4 a 2. Foi o sétimo gol de Aristizábal no Brasileiro e o seu terceiro gol na partida. Desestruturado em campo, o Atlético ainda levou o quinto gol. Aos 45 minutos, Alex tabelou com Deivid e tocou na saída do goleiro paranaense, completando a goleada. Foi o sétimo gol de Alex na competição, agora vice-artilheiro do Brasileiro, ao lado de Aristizábal. ?O importante é que o time está ganhando bem e jogando com muita qualidade", afirmou Alex. Ficha Técnica: Cruzeiro: Gomes; Luisão, Edu Dracena e Thiago (Márcio); Maurinho, Augusto Recife, Sandro, Alex e Leandro (Wendel); Aristizábal (Mota) e Deivid. Técnico: Vanderlei Luxemburgo. Atlético-PR: Diego; Juliano, Capone e Tiago (Rodrigo); Alessandro, Leomar (Selmar), Luciano Santos, Kleberson e Ivan; Ilan e Dagoberto. Técnico: Oswaldo Alvarez. Gols: Alex aos 7min, Ilan aos 18 e Aristizábal aos 23 minutos do primeiro tempo. Dagoberto aos 3, Aristizábal aos 25 e 40 e Alex aos 45 minutos do segundo tempo. Árbitro: Alexandre Barreto (RS). Cartão amarelo: Alex, Sandro, Maurinho, Wendel, Tiago e Dagoberto. Renda: R$ 101.830,00. Público: 13.124 torcedores. Local: Mineirão.