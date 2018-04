Cruzeiro goleia e sai na frente na semifinal do Mineiro

BELO HORIZONTE - O Cruzeiro não tomou conhecimento do Villa Nova, goleou por 4 a 0 e praticamente garantiu sua vaga na decisão do Campeonato Mineiro. Neste domingo, mesmo atuando fora de casa, a equipe do técnico Marcelo Oliveira contou com grandes atuações de Diego Souza e Everton Ribeiro, com dois gols cada um, para fazer o resultado.

As equipes voltam a se enfrentar somente no dia 8 de maio, uma quarta-feira, no Mineirão. Como fez melhor campanha na primeira fase, o Cruzeiro pode até perder por quatro gols de diferença que estará na decisão do estadual. Na outra semifinal, O Atlético-MG venceu o Tombense por 2 a 0 no jogo de ida.

O Cruzeiro foi para cima no início da partida e praticamente selou a vitória no primeiro tempo. Aos 20 minutos, Everton Ribeiro bateu falta rasteira, no canto do goleiro, para abrir o placar. Dois minutos depois, Diego Souza recebeu pela esquerda, passou pelos marcadores e bateu de fora da área para ampliar.

O mesmo Diego Souza faria mais um aos 36 minutos, novamente em chute de fora da área, que o goleiro William Nobre só ficou olhando entrar no gol. A vitória se transformou em goleada na etapa final. Aos 16 minutos, Everton Ribeiro recebeu pela direita, passou por dois marcadores e fechou o resultado com um golaço.