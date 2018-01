Cruzeiro goleia e se classifica O Cruzeiro garantiu por antecipação a vaga na próxima fase da Taça Libertadores América, nesta terça-feira à noite, ao golear o Sporting Cristal, do Peru, por 5 a 0, no Mineirão. Os maiores destaques foram os atacantes Geovanni, que deu passes para dois gols e marcou o seu, e, principalmente, Oséas, que fez três, o último encobrindo com classe o goleiro Miranda. Com o resultado, os mineiros somaram 12 pontos, com quatro vitórias em quatro jogos, e estão oito pontos à frente do Olimpia e do Emelec, em segundo lugar. O objetivo do técnico Luiz Felipe Scolari, agora, é assegurar a liderança do grupo 4 e conquistar, assim, o direito de fazer todos os segundos jogos em casa, até o final da competição. Isso pode acontecer já na quinta-feira, caso Emelec e Olimpia empatem, no Paraguai. O Sporting Cristal deu adeus às chances de classificação, já que não marcou nenhum ponto, até o momento. No primeito tempo, os peruanos começaram com tudo e por pouco não abriram o placar, logo a um minuto, em chute de Silva, para fora. Aos poucos, o Cruzeiro foi tomando as rédeas da partida e fizeram o primeiro aos 33, com chute do zagueiro Luisão. O time ampliou cinco minutos depois, depois de bela jogada de Geovanni pela ponta. O atacante achou Oséas na área, que converteu. Na etapa final, o Sporting perdeu dois jogadores, expulsos: Rojas e Huaman. Isso facilitou as coisas para os mineiros, que fizeram mais três: Oséas, aos 25 e 42 - o último, com categoria, surpreendendo o goleiro peruano -, e Geovanni, aos 35.