Cruzeiro goleia e se classifica O Cruzeiro precisava apenas de um empate, mas garantiu a classificação para as quartas-de-final da Copa Libertadores da América com goleada de 4 a 1 sobre o El Nacional, do Equador, nesta terça-feira à noite, no Mineirão. O time do técnico Luiz Felipe Scolari, que havia vencido os equatorianos por 2 a 1, no jogo de ida, também manteve invencibilidade de oito partidas desde o início da competição, somando a sua 7ª vitória (tem apenas um empate). O próximo adversário será Palmeiras ou São Caetano, que se enfrentam nesta quarta-feira. Os mineiros tiveram sorte logo no início do primeiro tempo. O árbitro mal havia apitado a saída de bola e Cris, do campo defensivo, fez um lançamento alto, buscando a área adversária. O zagueiro equatoriano Gomez cabeceou, apertado por Oséas, e tirou o goleiro Ibarra do lance, aos 7 segundos, fazendo 1 a 0 para os donos da casa - foi o gol mais rápido da história da Libertadores. O Cruzeiro, animado com a vantagem, partiu para o ataque, enquanto o El Nacional tentava se organizar em campo. Aos 17 minutos, depois de cobrança de escanteio da esquerda, Ricardinho pegou a sobra e chutou para o gol. O zagueiro Luisão tocou de perna esquerda, na pequena área, e converteu o segundo do Cruzeiro. Com boa vantagem, o Cruzeiro diminuiu o ritmo e o adversário foi ganhando mais espaço para atacar. Tanto que conseguiu descontar, aos 32 minutos. Chala foi derrubado na área por Luisão e o árbitro marcou pênalti, bem cobrado por Herrera: 2 a 1. Depois de ter o defensor Coronel expulso, aos 39 minutos da etapa inicial, o El Nacional enfrentou dificuldades no segundo tempo. O Cruzeiro chegou ao ataque com perigo, principalmente em chutes de Jackson e Jorge Wagner. O terceiro gol saiu aos 21. Marcus Vinícius, depois de escanteio, cabeceou para trás, sem ângulo, e marcou. Aos 40, Marcelo Ramos, que havia entrado no lugar de Oséas, recebeu de Sorín, na área, e chutou colocado, fechando a goleada brasileira.