Cruzeiro goleia e volta à liderança Com três gols do meia Alex, o Cruzeiro reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro ao golear o Guarani, por 4 a 1, neste sábado, no Mineirão. A vitória deixou o time mineiro com 55 pontos, o mesmo que o Santos, que ficou no empate com o Fortaleza - a vantagem cruzeirense é no saldo de gols (25 a 21). Após uma queda de rendimento que lhe custou a liderança do campeonato na última rodada, o Cruzeiro voltou a apresentar o bom futebol que o levou a ser considerado um dos principais favoritos ao título brasileiro. Já o Guarani sofreu a 11ª derrota e continua com 40 pontos em 29 rodadas disputadas. O técnico Vanderlei Luxemburgo decidiu escalar Wendell no meio-de-campo do Cruzeiro para dar mais liberdade para Alex. Deu certo e a estrela do time mineiro provou mais uma vez que está em grande fase. Aos quatro minutos, Alex abriu o placar ao concluir de cabeça, com categoria, um cruzamento do lateral-direito Maurinho. O Guarani reagiu rápido e conseguiu empatar sete minutos depois. O lateral Ruy aproveitou uma sobra de bola dentro da área e chutou no canto esquerdo de Gomes para fazer 1 a 1. A equipe de Campinas teve ainda uma grande chance de virar o placar, quando Alex acertou o travessão numa cobrança de falta. Mas o Alex do Cruzeiro teve mais sorte e colocou os donos da casa novamente em vantagem. Aos 38 minutos, ele cobrou uma falta da entrada da área. O goleiro Fernando chegou a tocar na bola, que bateu na trave antes de entrar. Na etapa final, aos nove minutos, Alex cobrou outra falta e o atacante Aristizábal cabeceou para fazer 3 a 1 para o time mineiro. Pouco depois, a situação do Guarani ficou ainda mais complicada com a expulsão de Ruy. Com um jogador a mais, o Cruzeiro dominava a partida com facilidade e chegou ao quarto gol aos 38 minutos. Após uma boa trama do ataque, Alex chutou para fazer o seu terceiro gol no jogo.