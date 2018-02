Cruzeiro goleia Figueirense no Mineirão O Cruzeiro não encontrou dificuldades para golear hoje o Figueirense, por 4 a 0, no Mineirão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o time do técnico Paulo César Gusmão chegou aos 41 pontos e continua em plena recuperação na competição. Já a equipe de Santa Catarina, permanece em situação dramática, na zona de rebaixamento, em penúltimo lugar, com 29 pontos. O triunfo cruzeirense foi construído ainda no primeiro tempo. A equipe da casa abriu o placar com o armador Adriano, aos 10 minutos da etapa incial. Ele recebeu do atacante Diego e chutou forte para fazer 1 a 0. Quatro minutos depois, Wagner cruzou da esquerda, o atacante Alecsandro escorou, e o meia Kelly ampliou, de cabeça. Kelly, novamente, fez 3 a 0 para o time mineiro, aos 35, depois de uma bela assistência de Alecsandro. No segundo tempo, o Cruzeiro continuou dominando a partida e chegou ao quarto, após uma arrancada de Diego pela direita. Ele cruzou e Alecsandro completou, aos 12 minutos. O time mineiro ainda teve oportunidades de ampliar, que foram desperdiçadas.