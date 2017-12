Cruzeiro goleia o Botafogo por 4 a 1 O Cruzeiro goleou o Botafogo nesta quarta-feira à noite por 4 a 1, e alcançou o objetivo de chegar ao grupo dos quatro primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. O time do técnico Paulo César Gusmão soma agora 33 pontos e subiu da nona para a terceira colocação na competição, atrás de Corinthians (34 pontos) e Ponte Preta, que tem a mesma pontuação da equipe celeste, mas uma vitória a mais. Porém, para se manter entre os quatro melhores do Brasileirão, o Cruzeiro terá de torcer por tropeços de adversários diretos nas partidas desta quinta. Com a derrota, o time carioca continua com 31 pontos, agora na quinta posição. Na etapa inicial, o Cruzeiro sufocou o time visitante e não teve dificuldades para construir uma vantagem significativa. Aos 10 minutos, o artilheiro celeste Fred foi mais esperto que a zaga botafoguense, interceptou a bola e chutou na saída do goleiro Max para fazer 1 a 0. O segundo foi marcado aos 26, pelo armador Kelly, que na pequena área cabeceou no canto de esquerdo do gol adversário. Aos 37 minutos, Wagner recebeu de Fred, penetrou na área, e chutou cruzado no canto esquerdo de Max - 3 a 0. O time mineiro não conseguiu manter no segundo tempo o mesmo ritmo dos primeiros 45 minutos. O Botafogo passou a dominar as ações ofensivas e diminui aos 25 minutos. Em jogada individual, o meio-campista Juca avançou pela área e chutou forte, sem chances para o goleiro Fábio. Mas a reação da equipe alvinegra não foi o bastante para ameaçar a vitória cruzeirense. Aos 44, Fred provou que é o principal atleta celeste na atualidade e reassumiu a artilharia do Brasileiro, com 12 gols, marcando o quarto da goleada mineira.