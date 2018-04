Cruzeiro goleia o Goiás na estreia pelo Brasileirão

BELO HORIZONTE - O Cruzeiro não teve dó em seu primeiro jogo pelo Campeonato Brasileiro. Neste domingo, no estádio Independência, em Belo Horizonte, o time celeste goleou o Goiás por 5 a 0 e, pelo saldo de gols, terminou a primeira rodada da competição na liderança. O grande destaque da partida foi o volante Nilton, autor de dois gols e, curiosamente, o artilheiro deste Brasileirão.

Em campo, o Cruzeiro não deu muitas chances para o time goiano, que fazia a sua reestreia na Série A depois de duas temporadas na segunda divisão. Logo aos cinco minutos, após cruzamento pelo lado esquerdo, o meia Diego Souza aproveitou uma falha da defesa rival e chutou sem marcação para abrir o placar.

Ainda no primeiro tempo, o Cruzeiro tratou de liquidar a partida. Em dois gols de cabeça, aos 30 e aos 40 minutos, o zagueiro Bruno Rodrigo e Nilton fizeram a vantagem no placar aumentar para 3 a 0. Apático em campo, o Goiás não levou perigo algum para a meta do goleiro Fábio. E ainda viu o centroavante Borges fazer mais um gol, aos 42.

Na segunda etapa, o time goiano tentou ao menos fazer um gol de honra, mas seguiu sem forças para atacar. O Cruzeiro, com mais tranquilidade, também não se esforçou muito. O quinto gol, novamente de Nilton, só saiu aos 34 minutos. Daí em diante, foi só festa cruzeirense no Independência.

Na sequência do Brasileirão, o Cruzeiro terá compromisso contra o Atlético Paranaense, em Curitiba. Já o Goiás vai receber o Corinthians, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Os dois jogos estão marcados para esta quarta-feira.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 5 x 0 GOIÁS

CRUZEIRO - Fábio; Ceará, Dedé, Bruno Rodrigo e Egídio; Leandro Guerreiro, Nilton, Everton Ribeiro (Lucca) e Diego Souza (Elbert); Dagoberto (Ricardo Goulart) e Borges. Técnico: Marcelo Oliveira.

GOIÁS - Harlei; Vitor, Ernando, Valmir Lucas e William Matheus; Amaral, Thiago Mendes, Renan Oliveira e Hugo (Ramon); Araújo (Eduardo Sasha) e Walter (Júnior Viçosa). Técnico: Enderson Moreira.

GOLS - Diego Souza, aos 5, Bruno Rodrigo, aos 30, Nilton, aos 40, e Borges, aos 42 minutos do primeiro tempo; Nilton, aos 34 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - William Matheus (Goiás).

ÁRBITRO - Ronan Marques da Rosa (SC).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).