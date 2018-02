Cruzeiro goleia o São José e vai às semifinais da Copa SP O Cruzeiro goleou o São José-SP por 6 a 2, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, neste Sábado à tarde, e garantiu sua vaga nas semifinais da Copa São Paulo de Juniores. Uma vitória fácil que reforça o favoritismo do time mineiro ao título. Agora, o adversário será Santos ou São Bernardo, que jogam neste domingo. Com estádio lotado (cerca de 15 mil torcedores), o time da casa, que vinha de uma campanha surpreendente, não teve como segurar o forte time cruzeirense. Os primeiros quatro gols do time mineiro saíram no primeiro tempo, com Guilherme (dois), Wellington e Carlos. Na etapa final, Pablo e Guilherme ampliaram para o Cruzeiro, com Markson e Wéslei diminuindo para o time paulista. Neste domingo, outros dois jogos fecham as oitavas-de-final: São Paulo x Fluminense, às 14 horas, e Santos x São Bernardo, às 16 horas. Os vencedores destes jogos vão disputar a outra semifinal. Em caso de empate no tempo normal, a vaga será decidida na cobrança de pênaltis.