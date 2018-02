Cruzeiro goleia o Tupi por 6 a 2 e ameniza as críticas Alvo de críticas nos últimos jogos, o Cruzeiro se redimiu diante da torcida e goleou o Tupi por 6 a 2, neste sábado, no Mineirão, em partida da oitava rodada do Campeonato Mineiro. Com a vitória, os cruzeirenses mantém a liderança isolada da competição, com 16 pontos em oito jogos. O Tupi, que poderia chegar ao primeiro lugar se vencesse, permanece com 11 pontos. O time de Juiz de Fora caiu da quarta para quinta colocação, por causa do saldo de gols. Apesar do bom desempenho, o Cruzeiro começou dando um susto na torcida. Na cobrança de um escanteio, aos 6 minutos, a defesa deixou o zagueiro Domingos, do Tupi, subir livre e cabecear, para fazer 1 a 0. Mas o time da capital foi para cima e terminou o primeiro tempo com uma vantagem de 4 a 1. Os gols foram de Geovani, aos 10 minutos, Marcinho, aos 16 e 21, e Araújo, aos 35. No segundo tempo, Nenê completou a goleada com dois gols, aos 18 e aos 35 minutos. César fez o segundo do Tupi, aos 22. A rodada do Campeonato Mineiro prossegue neste domigno, com cinco jogos: Atlético X América, Democrata-SL X Guarani, Villa Nova X Caldense, Ipatinga X Rio Branco e Democrata-GV X Ituiutaba.