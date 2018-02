Cruzeiro goleia o Valério em Itabira Aproveitando-se da fragilidade do adversário, que luta para não ser rebaixado à Série B do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro goleou o Valeriodoce por 5 a 1, na tarde deste sábado, no Estádio Israel Pinheiro, na cidade de Itabira (MG). O atacante Fred foi o destaque, marcando três gols. Kelly completou o placar, fazendo outros dois. O zagueiro Paulista descontou para a equipe do interior. Com o resultado, o time de Levir Culpi, que chegou aos 22 pontos ganhos, praticamente garantiu uma das quatro vagas na fase final do Estadual. Já o Valério, que soma apenas 8 pontos, continua em situação complicada na tabela, brigando com o Democrata, América, Caldense e Mamoré para não cair para a Segunda Divisão. O Valério até que tentou mostrar velocidade no início da partida. Porém, deixava muitos espaços na sua defesa. E a Raposa percebeu isso rapidamente. Logo aos 8 minutos, o atacante Jean, que jogava como um ponta-direita, passou pelo seu marcador e cruzou na entrada da pequena área. Kelly apareceu livre e de cabeça fez Cruzeiro 1 a 0. Foi o seu primeiro gol com a camisa celeste. Ainda animado em campo e com fôlego, o time de Itabira saiu mais da defesa, adiantou a marcação e tentou buscar o empate que não demorou a sair. Aos 11 minutos, depois de cobrança de escanteio para a área do Cruzeiro, o zagueiro Paulista subiu mais do que o zagueiro Edu Dracena e empatou a partida por 1 a 1. O gol deu ânimo ao time de Itabira que pensou que conseguiria encarar a Raposa de igual para igual. Aí o golpe da Raposa foi fatal. Aos 20 minutos, o lateral Athirson iludiu dois marcadores com facilidade pela esquerda e cruzou na área. A bola encontrou o atacante Fred que, bem colocado, cabeceou para fazer Cruzeiro 2 a 1. O primeiro gol do artilheiro era o prenúncio do show que viria em seguida. Com espaços em campo, o Cruzeiro dominava todas as ações. E depois de pressionar muito, a Raposa chegou ao terceiro gol. Aos 41 minutos, Fred fez grande jogada individual, passou pela marcação, já na área, e bateu forte no ângulo, fazendo Cruzeiro 3 a 1. Um golaço. Envolvido e abalado em campo, o Valério não conseguia mais segurar os ataques da Raposa. E o massacre continuou. Aos 44 minutos, o artilheiro Fred fechou a chuva de gols da primeira etapa. O atacante foi lançado na área e, na saída do goleiro Denílson, chutou para fazer Cruzeiro 4 a 1, ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o estreante técnico Vladimir Viana colocou Wellington no lugar de Gedeon, e Dilmar, no lugar de Haender. O Valério queria diminuir o marcador, aproveitando a queda de ritmo da Raposa, que passou a administrar o resultado. Porém, sentido o perigo, o Cruzeiro acordou em campo. Aos 20 minutos, Athirson fez boa jogada e tentou chutar com o pé direito. O goleiro Denílson não segurou e a bola sobrou para Kelly fazer Cruzeiro 5 a 1 e fechar o marcador.