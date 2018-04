Cruzeiro goleia Resende no Mineirão e avança à 3ª fase da Copa do Brasil

BELO HORIZONTE - Cruzeiro não teve a mínima dificuldade, nesta quarta-feira, para avançar à terceira fase da Copa do Brasil. Em uma grande atuação da dupla de ataque, formada por Dagoberto e Borges, o time mineiro goleou o Resende por 4 a 0, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela rodada de volta da segunda fase, e confirmou a classificação após a vitória na ida, no Rio de Janeiro, por 2 a 1. O jogo teve a estreia do zagueiro Dedé com a camisa celeste.

Na luta para conquistar uma vaga nas oitavas de final da competição, quando os times que disputam a Copa Libertadores (exceção ao São Paulo e entrando o Vasco em seu lugar) iniciarão as suas participações, o Cruzeiro terá pela frente um adversário mais complicado. O rival será o Atlético Goianiense, que aproveitou bem o fato de eliminar o jogo de volta, com uma vitória por dois ou mais gols de diferença na ida, nestas duas primeiras fases da Copa do Brasil - contra Cametá-PA e Cianorte-PR. Os jogos serão em julho, depois da disputa da Copa das Confederações.

A vitória cruzeirense, conquistada debaixo de chuva em Belo Horizonte, foi assegurada ainda no primeiro tempo. Logo aos 5 minutos, o goleiro Mauro (campeão brasileiro com o Santos em 2004) deu uma grande ajuda ao tomar um "frango" em cobrança de falta de Dagoberto da entrada da área. Mais tarde, aos 36, Borges aproveitou cruzamento e, sem marcação, marcou o seu primeiro gol no jogo para ampliar a vantagem mineira.

Na segunda etapa, já com o ritmo mais lento e se preservando para a estreia no Campeonato Brasileiro - contra o Goiás, também em Belo Horizonte, neste domingo -, o Cruzeiro fez o suficiente para conseguir mais dois gols e consolidar a vitória. Logo aos 3 minutos, em rápido contra-ataque, Borges recebeu na entrada da área, pelo lado direito, e chutou rasteiro e cruzado no gol defendido por Mauro, que ainda chegou a resvalar a mão na bola antes dela entrar. No final, aos 43, Lucca aproveitou cruzamento pela direita e marcou o quarto gol.