Cruzeiro goleia Santa Cruz por 4 a 0 Apesar de não ter mostrado grande futebol, o Cruzeiro foi eficiente e goleou o Santa Cruz por 4 a 0, na noite desta quarta-feira, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil. Athirson, Diego e Weldon (2) fizeram os gols da vitória mineira. E o atacante Fred ainda perdeu um pênalti, defendido pelo goleiro Cléber. Apesar da derrota, o atual campeão pernambucano, que estava invicto há 19 partidas, acertou a trave cruzeirense por duas vezes. Mas, agora, o Cruzeiro pode perder por uma diferença de três gols na partida de volta, no dia 4 de maio, no Recife. Ainda abalado pela derrota na final do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro entrou em campo buscando a reabilitação. Mas o Santa Cruz, bem fechado na defesa, conseguiu segurar o adversário. Assim, o Cruzeiro só chegou com perigo aos 34 minutos, na cobrança de falta de Fred. A bola foi forte, o goleiro Cléber não conseguiu segurá-la, mas o zagueiro Gladstone desperdiçou a chance no rebote. O primeiro gol acabou saindo aos 43 minutos. Depois de receber a bola no ataque, o atacante Weldon rolou para o lateral Athirson, que chutou e fez 1 a 0 para o Cruzeiro - a bola ainda desviou em Roberto e enganou Cléber. No segundo tempo, o Cruzeiro voltou melhor, pressionando mais o Santa Cruz. E logo teve chance de ampliar. Aos 9 minutos, o zagueiro Carlinhos Paulista fez pênalti em Fred, que bateu para a defesa do goleiro Cléber. O segundo gol saiu só aos 30 minutos, quando Adriano fez boa jogada e passou para Fred, que tocou para Weldon marcar. O mesmo Weldon, que fazia sua estréia no Cruzeiro, ampliou aos 33. Já nos acréscimos, aos 48, Diego ainda teve tempo para fazer o quarto gol cruzeirense.