Cruzeiro goleia Vila Nova no Mineirão O Cruzeiro goleou neste domingo, no Mineirão, o Vila Nova, por 4 a 1, pela 11ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro e terminou em segundo lugar na etapa inicial, com 20 pontos ganhos. O Vila ficou na sexta posição, com 17 pontos. Ambas equipes já haviam garantido antecipadamente presença na próxima etapa da competição. Alessandro, três vezes, e Marcelo Ramos fizeram os gols do Cruzeiro e Milton marcou para o Vila Nova. O técnico Luiz Felipe Scolari optou por um time reserva na partida, poupando os jogadores que venceram, no Paraguai, o Olimpia, na última sexta-feira, pela Copa Libertadores. O Vila entrou em campo sem nove titulares. Aos 12 minutos, o atacante Milton chutou forte de fora da área, fazendo 1 a 0 para a equipe de Nova Lima. A bola desviou no zagueiro Cléber e entrou no canto direito do goleiro André. O Cruzeiro deu o troco oito minutos depois, empatando com o atacante Alessandro. Ele mesmo virou para o time celeste aos seis. Marcelo Ramos ampliou aos 43 e novamente Alessandro marcou aos 46 minutos do segundo tempo. Os oito classificados para a próxima fase - que formarão dois grupos de quatro, cujos campeões decidem o título - foram conhecidos na rodada de sábado. Além de Cruzeiro e Vila Nova, outras três equipes já haviam garantido vaga: Atlético-MG, Mamoré e Ipatinga. O América Mineiro confirmou presença ao vencer o Democrata de Governador Valadares por 1 a 0, na casa do adversário. A Caldense, que venceu o Mamoré, em Patos de Minas, por 2 a 1 e o Rio Branco de Andradas, que empatou em casa, em 1 a 1, com o Ipatinga também vão disputar os quadrangulares. Atlético (1º colocado), Mamoré (3º), Vila Nova (6º) e Rio Branco (8º), formarão o Grupo A. Já o Grupo B será composto por Cruzeiro (2º colocado), Ipatinga (4º), América (5º) e Caldense (7º). Guarani de Divinópolis e Democrata foram rebaixados para o Módulo II do Mineiro.